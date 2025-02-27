Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж. Звезда стала блондинкой. Телеведущая Светлана Бондарчук встретила артистку перед премьерой фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» и показала в соцсетях ее новый образ.
«Такая ситуация, товарищи, произошла. Блондинов стало больше», — отметила блогер.
Снигирь в 2019 году вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий восьмилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.
По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.