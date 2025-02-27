Юлия Снигирь кардинально сменила имидж

По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.