Жена Сарика Андреасяна снялась с мужем после УЗИ: «Финишная прямая»

Беременная актриса Лиза Моряк снялась с Сариком Андреасяном после УЗИ. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Актриса сделала селфи с мужем после процедуры в больнице.
«Мы на финишной прямой! Осталось 10 недель. На первой фотографии счастливый мужчина, а на второй уже серьезный мужчина — которому надо работать и зарабатывать еще больше», — написала Моряк.
Знаменитость скоро во второй раз станет матерью. Она раскрыла пол будущего ребенка. Актриса ждет еще одну девочку от Сарика Андреасяна.
Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.
Ранее Сарик Андреасян с беременной женой появился на премьере фильма.