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Джессика Альба сделала татуировку через месяц после развода

Актриса набила тату на запястье после расставания с мужем
Джессика Альба сделала татуировку через месяц после развода
Джессика Альба сделала татуировку через месяц после разводаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Джессика Альба набила тату на запястье после развода. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость решилась на обновление после объявления об официальном разводе. Она показала новую тату на внутренней стороне левой руки. Однако на фото не видны слова из предложения. Актриса сделала селфи с мастером и заявила, что счастлива после процедуры.

В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января артистка официально объявила о разводе с мужем.

Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.

Звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим.

Ранее Джессика Альба и Кэш Уоррен назвали причину развода.