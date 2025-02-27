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Бывший офис Sony Pictures в России требует от киносетей около 1 млрд рублей

К АО «Синема парк» был подан иск на сумму более 436,4 млн рублей
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший офис Sony Pictures в России компания ООО «Контент-клуб» подала 20 исков к российским киносетям на сумму около 1 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Первым на соответствующее разбирательство обратил внимание РБК.

Наибольший иск на сумму более 436,4 млн рублей подан к АО «Синема парк».

Источники в киносетях уточнили изданию, что претензии экс-офиса Sony Pictures связаны с долгами киносетей за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России. Так, на фоне отсутствия западных новинок киносети продлевали показ картин, которые вышли из проката до прекращения деятельности голливудских киностудий в РФ.