Бывший офис Sony Pictures в России требует от киносетей около 1 млрд рублей

Источники в киносетях уточнили изданию, что претензии экс-офиса Sony Pictures связаны с долгами киносетей за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России. Так, на фоне отсутствия западных новинок киносети продлевали показ картин, которые вышли из проката до прекращения деятельности голливудских киностудий в РФ.