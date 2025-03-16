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Юлия Пересильд поделилась секретом полной перезагрузки

Актриса рассказала, какой отдых подходит ей больше всего
Кадр из фильма «ON и Она»
Кадр из фильма «ON и Она»

В интервью Кино Mail Юлия Пересильд раскрыла свой идеальный способ восстановления сил.

В фильме «ON и Она» ее героиня выбрала длительный уединенный отдых в Таиланде. Но сама актриса предпочитает делать передышки по-другому.

Пересильд отметила, что ее героиня Ксения — мизантроп. А вот себя к ним актриса не причисляет. «Хотя с годами все меняется», — добавила Юлия со смехом.

Уезжать куда-то надолго — не совсем подходит занятой звезде. Отдыхать исполнительница привыкла в сжатые сроки. «Сутки одиночества мне иногда помогают восстановиться», — сообщила Юлия Пересильд.

Также звезда порассуждала на тему отношений между мужчинами и женщинами и поделилась мечтами о фильме, в котором бы хотела сняться вместе с дочками.