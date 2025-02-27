Образ Юры Борисова показали на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке

«Это наш способ поддержать тех, кто сегодня представляет нашу культуру на мировой арене. При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющий мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа», — сказал креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара.