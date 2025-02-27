Образ Юры Борисова показали на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новый арт-проект, героем которого стал персонаж, вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар», появился на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мультимедиа студии RAKETAMEDIA.
«Мультимедиа студия RAKETAMEDIA представила новый арт-проект на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. С помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов возникли советские панельные дома, а на крыше одного из них — типичный герой “с района”, вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на премию “Оскар”», — сообщили в пресс-службе.
Креатив был размещен на фасаде здания Таймс-сквер в рамках международного фестиваля Art Innovation.
«Это наш способ поддержать тех, кто сегодня представляет нашу культуру на мировой арене. При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющий мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа», — сказал креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара.
23 января Борисов за работу в фильме «Анора» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на «Оскар». Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.