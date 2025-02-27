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Козловский сообщил о завершении процесса об обвинении его в экстремизме

Козловский: в споре с обвинявшим меня в экстремизме Бородиным поставлена точка
Данила Козловский
Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

Актер Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с активистом Виталием Бородиным, который обвинял его в «экстремизме» и «дискредитации армии». Об этом Козловский сообщил в соцсети.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию. Я живу в Москве, никуда не “убегал” и всегда любил свой дом», — написал Козловский, приложив скриншот опровержения Бородина из Telegram-канала активиста.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября того же года стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.