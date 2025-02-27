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Бэйл набрал 45 кг, а Машков сбросил 15: актеры, которые кардинально менялись ради роли

Звезды кино, готовые смело экспериментировать со своим телом, внешним видом и привычками, чтобы полностью вжиться в образы персонажей, демонстрируют, как глубоко можно погрузиться в роль. Расскажем о тех актерах, которые изменились ради съемок
Лениза Саетгараева
Автор Кино Mail
Кристиан Бэйл/Владимир Машков
Кристиан Бэйл/Владимир МашковИсточник: Кино Mail

В кино от актеров часто требуют не только мастерства, но и полной физической трансформации. Некоторые представители профессии идут на крайние меры, чтобы вжиться в образ, будь то набор веса, похудение или изменение прически. В нашем обзоре — голливудские и российские актеры, которые не побоялись перемен ради роли.

1. Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл в фильме «Машинист»
Кристиан Бэйл в роли Тревора Резника в фильме «Машинист»

51-летнего актера смело можно назвать настоящим мастером трансформаций. Кристиан Бэйл неоднократно скидывал и набирал вес ради роли. Один из самых впечатляющих примеров — экстремальное похудение для съемок в фильме «Машинист» в 2004 году: тогда он скинул 28 килограммов, доведя свой вес до 55 кило при росте 183 сантиметра. Чтобы достичь такого результата, Бэйл соблюдал строгую диету, состоящую из кофе, яблок и консервов. 

Кристиан Бэйл в фильме «Бэтмен: Начало»
Кристиан Бэйл в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен: Начало»

А уже через шесть недель для роли Бэтмена в «Бэтмен: Начало» Кристиан Бэйл набрал 45 килограммов мышечной массы. Вопреки расхожему мнению, актер обошелся без анаболических препаратов. Помогли обильный калорийный рацион и тренировки с весами. 

2. Евгений Миронов

Евгений Миронов в сериале «Идиот»
Евгений Миронов в роли князя Мышкина в сериале «Идиот»

Народный артист ради карьеры тоже проходил и через похудение, и через набор веса. В 2003 году Евгений Миронов скинул 10 килограммов, чтобы органично выглядеть в образе князя Мышкина в сериале «Идиот». Впрочем, это была не единственная жертва. Актеру пришлось учить по нескольку десятков страниц текста и работать по двадцать часов в сутки. 

3. Джаред Лето

Джаред Летто в фильме «Глава 27»
Джаред Летто в роли Марк Чепмена в фильме «Глава 27»

Для роли Маркa Чепмена в фильме «Глава 27» в 2007 году Джаред Лето набрал 30 килограммов. Это было настолько радикальное изменение, что актер даже начал испытывать проблемы со здоровьем, включая подагру. Лето признался, что набирал вес с помощью фастфуда и мороженого, а после съемок ему потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму. Примечательно, что ни критики, ни зрители не оценили стараний Джареда. «Глава 27» провалился в прокате и не принес артисту никаких наград.

Джаред Летто в фильме «Далласский клуб покупателей»
Джаред Летто в роли Рэйона в фильме «Далласский клуб покупателей»

Зато усилия, приложенные ради роли в драме «Далласский клуб покупателей», окупились с лихвой и принесли Джареду Лето «Оскар». Для съемок в этом проекте актер похудел на 12 килограммов и научился ходить на каблуках. К слову, золотую статуэтку фильм принес и Мэттью Макконахи. Чтобы выглядеть как больной СПИДом, артист сбросил 23 кило, что сделало его почти неузнаваемым. 

4. Александр Петров

Александр Петров в фильме «Текст»
Александр Петров в роли Ильи Горюнова в фильме «Текст»

Бытует мнение, что «Петров везде одинаковый», но это не так. Актер не раз менялся ради ролей и осваивал новые навыки. Например, перед съемками фильма «Лед» в 2018 году Александр прошел интенсивные тренировки, чтобы научиться кататься на коньках, причем на профессиональном уровне. А для роли в «Тексте» в 2019-м он похудел.

Александр Петров в сериале «Камбэк»
Александр Петров в роли Компота в сериале «Камбэк»

Осенью 2024 года были обнародованы кадры со съемочной площадки сериала «Камбэк», на которых Александра трудно узнать. Он поправился и опустил бороду ради роли бездомного, потерявшего память. Дата премьеры восьмисерийного фильма пока не раскрывается. 

6. Павел Прилучный

Павел Прилучный в фильме «Девятаев»
Павел Прилучный в роли Михаила Девятаева в фильме «Девятаев»

Звезда «Мажора» Павел Прилучный сбросил 12 килограммов ради роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего в 1945 году побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Перед съемками в военно-исторической драме Тимура Бекмамбетова «Девятаев» Прилучный сидел на строгой диете, состоящей из риса и воды. Кстати, изначально роль Героя Советского Союза должен был сыграть Данила Козловский, но он отказался, чтобы снять «Чернобыль».

7. Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро в фильме «Бешеный бык»
Роберт Де Ниро в роли Джейка ЛаМотты в фильме «Бешеный бык»

В фильме «Бешеный бык» 1980 года Роберт Де Ниро сыграл боксера Джейка Ламотту. Для роли он набрал 27 килограммов, чтобы показать персонажа в более поздние годы его жизни. Де Ниро настолько погрузился в образ, что даже участвовал в реальных боксерских поединках, чтобы выглядеть убедительно.

8. Владимир Машков 

Владимир Машков в фильме «Край»
Владимир Машков в роли Игната в фильме «Край»

Соглашаясь на участие в том или ином проекте, актер всегда стремится к максимальной достоверности. Чтобы вжиться в роль Игната в фильме «Край» Алексея Учителя Владимир Машков за несколько недель похудел на 15 килограммов. По сюжету события в ленте разворачиваются в голодные 40-е. А съемка в сцене избиения стоила актеру пробитой головы. 

9. Том Харди

Том Харди в фильме «Бронсон»
Том Хардив роли Чарльза Бронсона в фильме «Бронсон»

В фильме «Бронсон» 2008 года актер сыграл реального преступника Чарльза Бронсона. Чтобы передать физическую мощь персонажа, Том Харди набрал 19 килограммов мышц и провел месяцы в тренировках. Внешний вид и харизма сделали эту роль одной из самых запоминающихся в его карьере. 

10. Данила Козловский

Данила Козловский в фильме «Чернобыль»
Данила Козловский в роли Алексея Карпушина в фильме «Чернобыль»

Данила Козловский, сыгравший главного персонажа в своем фильме «Чернобыль» 2021 года, радикально изменился для роли ликвидатора Алексея Карпуша. Актер похудел, отрастил бороду и изменил прическу, чтобы выглядеть как человек, переживший катастрофу. Несмотря на старания Козловского, публика неоднозначно оценила очередную ленту о трагедии на Чернобыльской АЭС. Основная претензия была к исторической неточности сюжета. 