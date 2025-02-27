В кино от актеров часто требуют не только мастерства, но и полной физической трансформации. Некоторые представители профессии идут на крайние меры, чтобы вжиться в образ, будь то набор веса, похудение или изменение прически. В нашем обзоре — голливудские и российские актеры, которые не побоялись перемен ради роли.
1. Кристиан Бэйл
51-летнего актера смело можно назвать настоящим мастером трансформаций. Кристиан Бэйл неоднократно скидывал и набирал вес ради роли. Один из самых впечатляющих примеров — экстремальное похудение для съемок в фильме «Машинист» в 2004 году: тогда он скинул 28 килограммов, доведя свой вес до 55 кило при росте 183 сантиметра. Чтобы достичь такого результата, Бэйл соблюдал строгую диету, состоящую из кофе, яблок и консервов.
А уже через шесть недель для роли Бэтмена в «Бэтмен: Начало» Кристиан Бэйл набрал 45 килограммов мышечной массы. Вопреки расхожему мнению, актер обошелся без анаболических препаратов. Помогли обильный калорийный рацион и тренировки с весами.
2. Евгений Миронов
Народный артист ради карьеры тоже проходил и через похудение, и через набор веса. В 2003 году Евгений Миронов скинул 10 килограммов, чтобы органично выглядеть в образе князя Мышкина в сериале «Идиот». Впрочем, это была не единственная жертва. Актеру пришлось учить по нескольку десятков страниц текста и работать по двадцать часов в сутки.
3. Джаред Лето
Для роли Маркa Чепмена в фильме «Глава 27» в 2007 году Джаред Лето набрал 30 килограммов. Это было настолько радикальное изменение, что актер даже начал испытывать проблемы со здоровьем, включая подагру. Лето признался, что набирал вес с помощью фастфуда и мороженого, а после съемок ему потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму. Примечательно, что ни критики, ни зрители не оценили стараний Джареда. «Глава 27» провалился в прокате и не принес артисту никаких наград.
Зато усилия, приложенные ради роли в драме «Далласский клуб покупателей», окупились с лихвой и принесли Джареду Лето «Оскар». Для съемок в этом проекте актер похудел на 12 килограммов и научился ходить на каблуках. К слову, золотую статуэтку фильм принес и Мэттью Макконахи. Чтобы выглядеть как больной СПИДом, артист сбросил 23 кило, что сделало его почти неузнаваемым.
4. Александр Петров
Бытует мнение, что «Петров везде одинаковый», но это не так. Актер не раз менялся ради ролей и осваивал новые навыки. Например, перед съемками фильма «Лед» в 2018 году Александр прошел интенсивные тренировки, чтобы научиться кататься на коньках, причем на профессиональном уровне. А для роли в «Тексте» в 2019-м он похудел.
Осенью 2024 года были обнародованы кадры со съемочной площадки сериала «Камбэк», на которых Александра трудно узнать. Он поправился и опустил бороду ради роли бездомного, потерявшего память. Дата премьеры восьмисерийного фильма пока не раскрывается.
6. Павел Прилучный
Звезда «Мажора» Павел Прилучный сбросил 12 килограммов ради роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего в 1945 году побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Перед съемками в военно-исторической драме Тимура Бекмамбетова «Девятаев» Прилучный сидел на строгой диете, состоящей из риса и воды. Кстати, изначально роль Героя Советского Союза должен был сыграть Данила Козловский, но он отказался, чтобы снять «Чернобыль».
7. Роберт Де Ниро
В фильме «Бешеный бык» 1980 года Роберт Де Ниро сыграл боксера Джейка Ламотту. Для роли он набрал 27 килограммов, чтобы показать персонажа в более поздние годы его жизни. Де Ниро настолько погрузился в образ, что даже участвовал в реальных боксерских поединках, чтобы выглядеть убедительно.
8. Владимир Машков
Соглашаясь на участие в том или ином проекте, актер всегда стремится к максимальной достоверности. Чтобы вжиться в роль Игната в фильме «Край» Алексея Учителя Владимир Машков за несколько недель похудел на 15 килограммов. По сюжету события в ленте разворачиваются в голодные 40-е. А съемка в сцене избиения стоила актеру пробитой головы.
9. Том Харди
10. Данила Козловский
Данила Козловский, сыгравший главного персонажа в своем фильме «Чернобыль» 2021 года, радикально изменился для роли ликвидатора Алексея Карпуша. Актер похудел, отрастил бороду и изменил прическу, чтобы выглядеть как человек, переживший катастрофу. Несмотря на старания Козловского, публика неоднозначно оценила очередную ленту о трагедии на Чернобыльской АЭС. Основная претензия была к исторической неточности сюжета.