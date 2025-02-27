Для роли Маркa Чепмена в фильме «Глава 27» в 2007 году Джаред Лето набрал 30 килограммов. Это было настолько радикальное изменение, что актер даже начал испытывать проблемы со здоровьем, включая подагру. Лето признался, что набирал вес с помощью фастфуда и мороженого, а после съемок ему потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму. Примечательно, что ни критики, ни зрители не оценили стараний Джареда. «Глава 27» провалился в прокате и не принес артисту никаких наград.