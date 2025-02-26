Звезда «Сплетницы» и «Евротура» умерла в возрасте 39 лет

Известно, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, а также публиковала фотографии в социальных сетях, которые тревожили фанатов Мишель. На ней девушка выглядела нездорово и странно — многие поклонники считали, что звезда начала употреблять запрещенные препараты или испытывает проблемы с психическим здоровьем.