«Меня это обидело, и я уже был готов отказаться. Мне позвонил продюсер и сказал, что, к сожалению, будут пробы. Меня это обидело просто по-человечески, потому что мы уже договорились с режиссером. Самое главное, что режиссер в тебя верит. То есть за тебя были уже главные силы. А оказалось, что есть еще люди, которым нужно доказывать», — отметил артист.