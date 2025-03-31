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Сергей Безруков рассказал, почему его не хотели снимать в «Бригаде»

Актер признался: продюсеры не верили, что он сможет сыграть криминального авторитета
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: PersonaStars

Сергей Безруков в интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail рассказал о съемках в культовой криминальной саге «Бригада». Ведущий Вадим Верник поинтересовался у артиста, сразу ли его взяли на роль Саши Белого.

Безруков признался, что изначально его утвердили режиссер Алексей Сидоров и продюсер Александр Иншаков, с которым артист был знаком с 1994 года. Вместе они стали работать над образом Саши Белого, однако продюсеры самого канала заявили, что без проб не могут взять актера в проект.

«Меня это обидело, и я уже был готов отказаться. Мне позвонил продюсер и сказал, что, к сожалению, будут пробы. Меня это обидело просто по-человечески, потому что мы уже договорились с режиссером. Самое главное, что режиссер в тебя верит. То есть за тебя были уже главные силы. А оказалось, что есть еще люди, которым нужно доказывать», — отметил артист.

Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Сергей Безруков в сериале «Бригада»Источник: кадр из сериала «Бригада»

Как выяснилось, продюсеры сомневались, что 26-летний актер, имеющий комедийное амплуа на тот момент, справится с ролью криминального авторитета. Безруков вспомнил: когда ему предложили приехать на пробы, он отказался. Однако его переубедила его первая жена Ирина Безрукова.

«Я благодарен Ирине. Она сказала: “Поезжай, потом будешь жалеть. Просто попробуй”. И я пересилил себя. Я жестко хотел отказаться. Но ее слова меня убедили, и я поехал доказать», — рассказал артист.

Актер тогда пробовался с Екатериной Гусевой и Дмитрием Дюжевым, на тот момент уже утвержденным на роль Космоса. Однако даже после кастинга продюсеры посчитали, что Безруков не подходит на роль Белого. Он начал сниматься лишь потому, что к дате старта другого актера так и не нашли.

Артист также добавил, что изначально никто не предполагал, что сериал станет хитом. 

Напомним, сериал «Бригада» вышел в 2002 году. Действие гангстерской саги разворачивается с 1989 по 2000 годы. В центре сюжета — четыре друга детства: Саша Белый, Космос, Пчела (Павел Майков) и Фил (Владимир Вдовиченков), которые вместе прокладывают себе путь в криминальном мире.