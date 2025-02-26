Звезда «Аноры» вспомнила, как отмечала Масленицу с Борисовым и Эйдельштейном

Майки Мэдисон в шоу Late Night with Seth Meyers вспомнила, как вместе с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном отмечала Масленицу. Это было в прошлом году во время съемок фильма «Анора».
Актриса призналась, что вне работы они часто вместе проводили выходные. Однажды звезды гуляли в лесу, а Борисов и Эйдельштейн рассказали американской коллеге о русском празднике. На следующий день они испекли блины, а затем пошли жечь чучело в лесу.
«Они сказали: “Завтра праздник, и мы должны его отметить”. Утром они приготовили блины, и мы их ели. Я подумала: “Какой чудесный праздник”. А потом Юра, который играл у нас роль весельчака, такой: “А теперь нам надо пойти в лес и сделать человека из дерева, чтобы потом его сжечь”», — призналась Мэдисон.
Она добавила, что была удивлена, когда коллеги предложили ей эту идею. Однако актриса не стала ничего проверять и согласилась на такую авантюру.
«В общем, мы пошли в лес, нашли палки и сделали из них человека, а потом просто надели на него одежду Юры и сожгли его над костром», — заявила звезда.
Она отметила, что Борисов и Эйдельштейн были очень счастливы во время этого процесса.
Напомним, в фильме режиссера Шона Бэйкера Майки Мэдисон сыграла стриптизершу Анору, в которую влюбился Иван (Марк Эйдельштейн). Герой женился на девушке, но его родители не одобрили этот союз. Родные Ивана попросили русского «решалу» Игоря (Юра Борисов) следить за сыном, пока они едут из России в Америку.
Фильм «Анора» уже получил множество наград. В середине февраля Майки Мэдисон получила награду в категории «Лучшая женская роль» на премии BAFTA. Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения состоится 2 марта.