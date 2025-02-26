Звезда «Аноры» вспомнила, как отмечала Масленицу с Борисовым и Эйдельштейном

«Они сказали: “Завтра праздник, и мы должны его отметить”. Утром они приготовили блины, и мы их ели. Я подумала: “Какой чудесный праздник”. А потом Юра, который играл у нас роль весельчака, такой: “А теперь нам надо пойти в лес и сделать человека из дерева, чтобы потом его сжечь”», — призналась Мэдисон.