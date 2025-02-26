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Дуэйн Джонсон восхитил поклонников зажигательным танцем с дочками

Актер вместе с наследницами повторил модный танец из Tik Tok

Дуэйн Джонсон рассказал, что его дочери — девятилетняя Жасмин и шестилетняя Тиана — попросили его потанцевать вместе с ними. Девочки вместе с отцом повторили модный в Tik Tok танец Wait под песню Maps группы Yeah Yeah Yeahs.

«Когда мои маленькие торнадо говорят: “Папочка, у нас есть две минуты, чтобы зажечь в этом танце”», — подписал ролик знаменитый отец.

Поклонники восхитились их совместным выступлением перед камерой в домашней обстановке. Многие отметили, что Джонсон — очень хороший отец.

«Милота. Здорово, что мужчины бывают такими милыми и брутальными одновременно», «Какой папа хороший», «Такое милое видео. Малышки счастливы, и папа счастлив», — писали пользователи сети.

Ранее Джонсон показал, как дочери делают ему яркий макияж со стразами. Они нарисовали ему черные стрелки, накрасили губы ярко-розовой помадой и разрисовали половину лица, а также наклеили стразы.

Актер признался, что готов все это терпеть и наслаждаться моментом, пока дочери еще маленькие.

«Я знаю, что они не всегда будут маленькими и не всегда предпочтут проводить время с папой, когда станут старше, но они всегда будут моими малышками, так что я буду терпеть этот абьюз весь день напролет — валяйте, продолжайте», — сообщил Джонсон.

Напомним, у Дуэйна Джонсона три дочери: 23-летняя Симона родилась в его первом браке с Дэни Гарсией, а младшие Жасмин и Тиана появились на свет в союзе с Лорен Хашиан.