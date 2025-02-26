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Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт снялась без макияжа в честь 46-летия

Звезда продемонстрировала внешность без косметики и фильтров в соцсети

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт показала лицо без макияжа и фильтров в честь 46-летия и заявила о жестокости к стареющим женщинам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,7 миллиона подписчиков.

Дженнифер Лав Хьюитт, фото: соцсети
Дженнифер Лав Хьюитт, фото: соцсети

Звезда снялась в сером свитшоте и с распущенными волосами, уложенными волнами. Также она надела золотистую цепочку с кулоном в виде подковы, миниатюрные серьги и продемонстрировала пирсинг в ноздре. В то же время артистка отказалась от декоративной косметики.

«Я ощутила на себе и увидела, как мир может быть жесток к женщинам по мере их старения. И в то же время я видела, как женщины, которыми я восхищаюсь, становятся счастливее, сексуальнее и сильнее с каждым прожитым годом», — указала в подписи знаменитость, добавив, что благодарна за эту жизнь и любит тех, кто остается с ней рядом.