Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт снялась без макияжа в честь 46-летия

«Я ощутила на себе и увидела, как мир может быть жесток к женщинам по мере их старения. И в то же время я видела, как женщины, которыми я восхищаюсь, становятся счастливее, сексуальнее и сильнее с каждым прожитым годом», — указала в подписи знаменитость, добавив, что благодарна за эту жизнь и любит тех, кто остается с ней рядом.