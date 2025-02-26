Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова снялась в кружевном пеньюаре, впечатлив фанатов

Актриса поделилась откровенными кадрами в соцсети
Актриса Климова прошлась по коридору отеля в кружевном пеньюаре, впечатлив фанатов
Актриса Климова прошлась по коридору отеля в кружевном пеньюаре, впечатлив фанатовИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Екатерина Климова снялась в кружевном пеньюаре, впечатлив фанатов. Звезда позировала в коридорах отеля и поделилась кадрами в соцсетях.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Нимфа», «Как всегда, восхитительно красива», «Шикарная», «Безупречная», «Какая женщина», «Мадонна», «Королева», «Неотразима, как всегда», «Космическая», «Невероятна хороша».

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Знаменитость не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.