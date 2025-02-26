Жена Ричарда Гира показала фигуру в обтягивающих шортах и коротком топе

Жена голливудского актера Ричарда Гира снялась в обтягивающих велосипедках и коротком топе в тренажерном зале. Журналистка Алехандра Гир позировала перед зеркалом с гирей в руке и опубликовала кадры в соцсетях.
Она отметила, что не пропускает тренировки даже на отдыхе. Звездная семья находится на Мальдивах. Супруги прилетели сюда с двумя детьми: их старшему сыну Александру шесть лет, а Джеймсу четыре года. У жены артиста также есть 11-летний мальчик Альберт от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом.
Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») на 34 года моложе актера. Она познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Артист приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой звезды «Красотки». По словам Гира, Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.
Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда актеру было 50 лет.
Жена Ричарда Гира поделилась семейными фото с отдыха на Мальдивах.