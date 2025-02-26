Жена Ричарда Гира показала фигуру в обтягивающих шортах и коротком топе

Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») на 34 года моложе актера. Она познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Артист приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой звезды «Красотки». По словам Гира, Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.