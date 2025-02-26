В Москве завершились съемки второго сезона триллера «Фишер»

«Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале», — говорит Янковский, его слова привели в пресс-службе.