В Москве завершились съемки второго сезона триллера «Фишер»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Второй сезон триллера «Фишер» с Иваном Янковским в главной роли снят и выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
«Съемки второго сезона триллера “Фишер” завершились в Москве. Главные роли исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко», — говорится в сообщении.
Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером — Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Роли в сериале также исполнили Никита Худяков, Андрей Максимов, Дарья Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие.
«В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях», — отмечают в пресс-службе, не раскрывая подробностей о сюжете.
«Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале», — говорит Янковский, его слова привели в пресс-службе.
В новом сезоне главный герой также избавится от ростовского акцента. «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент “достали” комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего “шо”», — цитирует пресс-служба генерального продюсера «Студии 812», продюсера сериала Наталью Капустину.
О сериале
Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Проект получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы.