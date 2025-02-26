Дочь Шварценеггера вышла в свет с мужем через три месяца после родов

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера вышла в свет в облегающем наряде через три месяца после родов. Кэтрин Шварценеггер приехала вместе с мужем Крисом Праттом на премьеру фильма «Электрический штат», в котором он сыграл главную роль. Писательница поделилась в соцсетях кадрами с мероприятия.
«Я так горжусь тобой. Этот фильм очень волнующий. Нарядилась для вечеринки и вышла как раз вовремя, чтобы сцедить молоко по дороге домой. Гламурная часть материнства», — отметила она.
У пары трое общих детей: четырехлетняя Лайла, двухлетняя Элоиз и трехмесячный Форд.
Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.
У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 12-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.
Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».