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Дочь Шварценеггера вышла в свет с мужем через три месяца после родов

Кэтрин Шварценеггер посетила премьеру вместе с супругом Крисом Праттом

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера вышла в свет в облегающем наряде через три месяца после родов. Кэтрин Шварценеггер приехала вместе с мужем Крисом Праттом на премьеру фильма «Электрический штат», в котором он сыграл главную роль. Писательница поделилась в соцсетях кадрами с мероприятия.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт
Кэтрин Шварценеггер и Крис ПраттИсточник: Legion-Media.ru

«Я так горжусь тобой. Этот фильм очень волнующий. Нарядилась для вечеринки и вышла как раз вовремя, чтобы сцедить молоко по дороге домой. Гламурная часть материнства», — отметила она.

У пары трое общих детей: четырехлетняя Лайла, двухлетняя Элоиз и трехмесячный Форд.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 12-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».