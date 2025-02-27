В 1964 году Тейлор и Бартон покончили со всеми препятствиями и все-таки сыграли свадьбу. Их союз длиной в 10 лет был полон страсти и огня. Со временем отношения изжили себя, поэтому сохранить брак не помогла даже удочеренная парой девочка Мария. Развод звезды оформили в 1974-м, но уже спустя год сошлись снова. К сожалению, на этот раз супруги протянули меньше года и разбежались окончательно.