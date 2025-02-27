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Топ-5 фактов о «королеве Голливуда» Элизабет Тейлор: фиалковые глаза, 8 свадеб и борьба с раком

27 февраля 2025 года знаменитой «Клеопатре» исполнилось бы 93 года. Вспоминаем великую актрису
Елизавета Сорокина
Автор Кино Mail
Элизабет Тейлор
Элизабет ТейлорИсточник: Legion-Media

Еще при жизни Элизабет Тейлор нарекли «королевой Голливуда». Титул дива получила не просто так: знаковые роли в культовых фильмах, яркая красота и даже любовь к ювелирным изделиям — все это обеспечивало внимание публики. Картины с участием Тейлор, которая три раза становилась лауреатом «Оскара», и сейчас в списке классики кино. Среди них — «Укрощение строптивой», «Баттерфилд 8», «Кулик», «Кто боится Вирджинии Вульф?» и, конечно же, «Клеопатра». 

1. Жестокий отец актрисы-самоучки

Элизабет Тейлор в фильме «Лесси возвращается домой»
Элизабет Тейлор в роли Присциллы в фильме «Лесси возвращается домой»

Свою актерскую деятельность Тейлор начала в 9 лет, когда снялась в приключенческой драме «Лесси возвращается домой». Неземная внешность и уроки мастерства, преподанные мамой-актрисой, помогли девочке на начальных этапах карьеры. 

Уже в пожилом возрасте Элизабет призналась, что после того, как она стала блистать на экране, отец проявлял к ней жестокость, особенно, когда выпивал. По словам Тейлор, позже она поняла, что всему виной были ее высокие гонорары, а папа, который еще и обладал горделивым нравом, столько не зарабатывал. 

Голливудская дива также делилась, что она никогда не проходила профессионального обучения, но училась актерству, смотря на коллег, которые хорошо играли. Среди них — Спенсер Трэйси, Марлон Брандо, Монтгомери Клифт и Джимми Дин.

2. Фиалковые глаза как аномалия

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор Источник: Legion-Media

Необычная красота Тейлор в первую очередь связана с ее фиолетовыми глазами. Известно, что у актрисы была некая генетическая мутация — аномальное количество меланина в глазах. Еще одна особенность Элизабет — это черные ресницы, которые росли в два ряда, в медицине такое явление называется дистихиазом.

Многие коллеги по цеху отмечали красоту Тейлор. Один из самых известных голливудских художников по костюмам Эдит Хэд говорил, что такое же лицо, как у Элизабет, невозможно сделать даже с помощью макияжа. А вот у Тейлор необходимости краситься не было. 

3. Восемь свадеб

Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
Элизабет Тейлор и Ричард БартонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Личная жизнь «королевы Голливуда» всегда была поводом для сплетен. Элизабет Тейлор выходила замуж целых восемь раз, два из которых — за одного и того же человека. Им стал Ричард Бартон, с которым актриса познакомилась на съемочной площадке «Клеопатры». Пару обсуждал весь Голливуд, влюбленным не помешало даже то, что оба были женаты.

В 1964 году Тейлор и Бартон покончили со всеми препятствиями и все-таки сыграли свадьбу. Их союз длиной в 10 лет был полон страсти и огня. Со временем отношения изжили себя, поэтому сохранить брак не помогла даже удочеренная парой девочка Мария. Развод звезды оформили в 1974-м, но уже спустя год сошлись снова. К сожалению, на этот раз супруги протянули меньше года и разбежались окончательно.

В одном из интервью Элизабет призналась, что Ричард Бартон и продюсер Майк Тодд были ее самыми любимыми мужьями. 

4. Благотворительность и другие увлечения 

Элизабет Тейлор в фильме «Национальный бархат»
Элизабет Тейлор в фильме «Национальный бархат»

После завершения актерской карьеры Элизабет Тейлор посвятила себя благотворительной деятельности. Совместно с Майклом Джексоном актриса основала фонд по борьбе со СПИДом и принимала участие в финансировании исследований для лечения этого заболевания. В 2000 году Тейлор получила титул Дамы-Командора ордена Британской империи.

Особое место в сердце Элизабет Тейлор занимали животные, в особенности лошади. В фильме «Национальный бархат» Элизабет посчастливилось сыграть девушку, которая участвовала в скачках. Тейлор с легкостью вжилась в образ наездницы, ведь она относилась к лошадям со всей теплотой. 

Но главной страстью оставались все-таки драгоценности. Тейлор даже выпустила книгу, в которой описала историю своей коллекции — она насчитывал 269 наименований. 

5. Алкоголизм, рак и другие болезни

Элизабет Тейлор и Майкл Джексон
Элизабет Тейлор и Майкл ДжексонИсточник: Rex / Fotodom.ru

У Элизабет Тейлор были серьезные проблемы со здоровьем. Два раза актриса могла умереть от пневмонии, долго страдала от алкоголизма и депрессии. Тейлор удалось победить страшную болезнь — рак мозга, а затем и кожи. После смерти своего близкого друга Майкла Джексона в 2009 году Тейлор попала в больницу с сильнейшим стрессом. Через несколько месяцев она перенесла операцию на сердце. 

12 февраля 2011 года Элизабет была вновь госпитализирована в Лос-Анджелесе с симптомами, похожими на клинические проявления сердечной недостаточности. 23 марта Тейлор скончалась на 80-м году жизни, навсегда увековечив свое имя в истории кино. 