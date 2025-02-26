Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчика

У самой актрисы четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Радиоведущая признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.