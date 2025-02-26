Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчика

Актриса выложила фото с внуком в соцсети
Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчика
Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчикаИсточник: www_gazeta_ru

Радиоведущая, актриса Алла Довлатова снялась со своим подросшим внуком. Звезда поделилась домашними кадрами с четырехмесячным ребенком в соцсетях.

«Идем с Толиком гулять. На улице уже весна. У меня настроение весеннее. А у вас?» — обратилась к аудитории знаменитость.

Мальчика родила старшая дочь знаменитости Дарья. Артистка рассказывала подписчикам, что внука назвали Анатолием в честь родственника — военного разведчика. Такое решение приняла мать ребенка.

Знаменитость активно помогает растить внука. Довлатова является не только его бабушкой, но и крестной матерью. По словам звезды, у них в семье сложилась такая традиция, которую они решили не нарушать.

У самой актрисы четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Радиоведущая признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.

С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, супруги растят двух дочерей — Александру и Марию.

Ранее Довлатова показала своего 20-летнего сына, избегающего публичности.