Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчика

Радиоведущая, актриса Алла Довлатова снялась со своим подросшим внуком. Звезда поделилась домашними кадрами с четырехмесячным ребенком в соцсетях.
«Идем с Толиком гулять. На улице уже весна. У меня настроение весеннее. А у вас?» — обратилась к аудитории знаменитость.
Мальчика родила старшая дочь знаменитости Дарья. Артистка рассказывала подписчикам, что внука назвали Анатолием в честь родственника — военного разведчика. Такое решение приняла мать ребенка.
Знаменитость активно помогает растить внука. Довлатова является не только его бабушкой, но и крестной матерью. По словам звезды, у них в семье сложилась такая традиция, которую они решили не нарушать.
У самой актрисы четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Радиоведущая признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.
С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, супруги растят двух дочерей — Александру и Марию.
Ранее Довлатова показала своего 20-летнего сына, избегающего публичности.