52-летняя Дарья Повереннова ответила на критику фото в коротких шортах

Актриса Дарья Повереннова призналась в личном блоге, что ее постоянно критикуют за фото в коротких спортивных шортах. Звезда посочувствовала хейтерам и заявила, что не стесняется своего возраста.
«Нет-нет, да и появится комментарий про возраст. Типа, в вашем возрасте (а мне 52, кто не знает) негоже показывать себя в спортивной форме. То коленки не устраивают, то худоба. Очень сочувствую тем, кто стесняется своего возраста. Я вот не стесняюсь. А вы? Какие отношения у вас с возрастом? Принимаете? Стесняетесь? Кайфуете? Сколько вам лет, легко признаетесь? Скрываете возраст? Отвечаем только честно», — обратилась к аудитории знаменитость.
Актриса уже семь лет занимается бегом. Звезда говорила, что благодаря спорту избавилась от вредной привычки и полностью отказалась от курения. По словам артистки, своим примером она вдохновляет многих людей начать вести здоровый образ жизни, поэтому часто рассказывает об этом в соцсетях.
При росте 170 сантиметров Повереннова весит 51 килограмм. Знаменитость признавалась в личном блоге, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.
У актрисы от брака с режиссером Александром Жигалкиным есть 32-летняя дочь Полина, она живет в Южной Корее.
Ранее Повереннова рассказала о новой диете.