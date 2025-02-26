52-летняя Дарья Повереннова ответила на критику фото в коротких шортах

«Нет-нет, да и появится комментарий про возраст. Типа, в вашем возрасте (а мне 52, кто не знает) негоже показывать себя в спортивной форме. То коленки не устраивают, то худоба. Очень сочувствую тем, кто стесняется своего возраста. Я вот не стесняюсь. А вы? Какие отношения у вас с возрастом? Принимаете? Стесняетесь? Кайфуете? Сколько вам лет, легко признаетесь? Скрываете возраст? Отвечаем только честно», — обратилась к аудитории знаменитость.