Дмитрий Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию

«Самые большие деньги собирают американские фильмы. Особенно, если выходит некий там “Аватар”, “Гарри Поттер” или “Трансформеры”. Если вы владелец кинотеатра, то вы, не задумываясь, будете ставить в прокат только американское кино, потому что это дает гарантированную прибыль», — отметил блогер.