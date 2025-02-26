Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что артист подал прошение об УДО

В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина позже скончался в больнице. Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.