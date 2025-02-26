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Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что артист подал прошение об УДО

Ходатайство будет рассмотрено 24 марта
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом aif.ru сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Да, оно (ходатайство) только сегодня поступило в суд», — сказал собеседник издания.

На другие вопросы, связанные с УДО Ефремова, адвокат отвечать отказался.

Документы поступили в Алексеевский суд Белгородской области. Заседание пройдет 24 марта 2025 года.

В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина позже скончался в больнице. Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.

Ранее Гарик Сукачев рассказал, что надеется на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы.