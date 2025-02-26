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Фильм с Юрой Борисовым о Пушкине повысил продажи книг поэта

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» повысил продажи биографий писателя

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли повысил интерес к биографии и творчеству поэта. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Литрес».

Так, в крупной сети книжных магазинов «Читай-город» отмечен пятикратный рост продаж биографий Пушкина в первую неделю после премьеры картины. Самой популярной среди читателей стала книга советского литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя».

Сообщается, что продажи произведений Александра Сергеевича выросли в два с половиной раза. Среди самых популярных книг — романы «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и «Дубровский».

Ранее стало известно, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером проката в России и странах СНГ.