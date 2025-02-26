85-летний Эммануил Виторган публично поздравил дочь с семилетием

Народный артист России Эммануил Виторган показал в соцсетях свою подросшую дочь и поздравил ее с семилетием. Он публично поблагодарил сестру-близнеца жены за появление в их жизни Этель.
«Дорогая наша Этеличка! Ты умненькая и добрая девочка! Мы счастливы, что ты у нас есть. Мы все тебя очень любим. Пусть все в твоей жизни сложится так, как ты сама этого захочешь. Благодарим наших дорогих врачей и Аллу Млодик, за то, что появилась ты на свет! Твои папа и мама», — написал актер в личном блоге.
Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году. В браке у пары появились две дочери: помимо Этель, они воспитывают пятилетнюю Клару. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.
Артист признавался, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам Виторгана, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.
У актера от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети артиста сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.