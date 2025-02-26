85-летний Эммануил Виторган публично поздравил дочь с семилетием

«Дорогая наша Этеличка! Ты умненькая и добрая девочка! Мы счастливы, что ты у нас есть. Мы все тебя очень любим. Пусть все в твоей жизни сложится так, как ты сама этого захочешь. Благодарим наших дорогих врачей и Аллу Млодик, за то, что появилась ты на свет! Твои папа и мама», — написал актер в личном блоге.