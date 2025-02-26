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Зои Кравиц впервые высказалась о расставании с Ченнингом Татумом

Актриса заявила, что заботится о бывшем возлюбленном после разрыва
Зои Кравиц и Ченнинг Татум
Зои Кравиц и Ченнинг ТатумИсточник: Getty Images

Актриса Зои Кравиц заявила, что заботится о Ченнинге Татуме после разрыва. Об этом сообщает People.

«Мне нравится то, что мы сделали вместе, и я очень забочусь о нем. Я так рада, что все произошло. Я просто чувствую себя такой благодарной за то, что мы вместе отправились в это путешествие», — начала актриса.

Она считает, что у Татума «еще многое впереди». Кравиц благодарна за личный и профессиональный путь, который она и ее бывший жених прошли вместе в ходе их отношений.

30 октября издание People сообщило, что возлюбленные расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.

Летом 2021 года появились слухи о романе актеров. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.

Ранее Зои Кравиц засняли на вечеринке после расставания с Ченнингом Татумом.