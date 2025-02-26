21-летнюю звезду «Очень странных дел» раскритиковали за образ не по возрасту

Звезду «Очень странных дел», актрису Милли Бобби Браун раскритиковали за образ не по возрасту. Об этом сообщает People.
21-летняя актриса появилась на премьере фильма «Электрический штат» вместе с мужем Джеком Бон Джови. Для выхода она позировала в облегающем золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.
«Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40», «Уже выглядит на все 30», «Кажется, ей нужен новый стилист», «Иванка Трамп?» — раскритиковали поклонники.
Милли Бобби Браун и Джон Бон Джови заключили брак в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди.
Ранее звезда «Очень странных дел» пожаловалась на трудности в общении со сверстниками