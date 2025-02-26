Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

21-летнюю звезду «Очень странных дел» раскритиковали за образ не по возрасту

Актрису Милли Бобби Браун раскритиковали за слишком взрослый образ на премьере

Звезду «Очень странных дел», актрису Милли Бобби Браун раскритиковали за образ не по возрасту. Об этом сообщает People.

Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru
Милли Бобби Браун и Джек Бон Джови
Милли Бобби Браун и Джек Бон ДжовиИсточник: Legion-Media.ru

21-летняя актриса появилась на премьере фильма «Электрический штат» вместе с мужем Джеком Бон Джови. Для выхода она позировала в облегающем золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.

«Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40», «Уже выглядит на все 30», «Кажется, ей нужен новый стилист», «Иванка Трамп?» — раскритиковали поклонники.

Милли Бобби Браун и Джон Бон Джови заключили брак в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди. 

Ранее звезда «Очень странных дел» пожаловалась на трудности в общении со сверстниками