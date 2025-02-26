«Сделаю, пока живой»: Гарик Сукачев объявил о съемках фильма про Донбасс

По словам музыканта, он приезжал к Рыжкову в реабилитационный центр. Сценарий писался долго, сейчас осталось еще несколько дней, чтобы доработать его и отправить продюсеру. Когда начнутся съемки и удастся ли получить финансирование на создание фильма, Сукачев пока точно не знает. Он пообещал, что в любом случае не оставит эту идею и доведет ее до воплощения.