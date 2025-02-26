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«Сделаю, пока живой»: Гарик Сукачев объявил о съемках фильма про Донбасс

Артист пообещал снять художественный фильм о Донбассе
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев

Музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев рассказал о планах снять художественный фильм про Донбасс. Работа над сценарием уже закончена, он создавался в соавторстве с писателем Александром Рыжковым, получившим ранение в боевых действиях, рассказал певец в беседе с 360.ru.

По словам музыканта, он приезжал к Рыжкову в реабилитационный центр. Сценарий писался долго, сейчас осталось еще несколько дней, чтобы доработать его и отправить продюсеру. Когда начнутся съемки и удастся ли получить финансирование на создание фильма, Сукачев пока точно не знает. Он пообещал, что в любом случае не оставит эту идею и доведет ее до воплощения.

«Я знаю одно: я сниму это кино во что бы то ни стало. Я сделаю эту работу. Не в этом году, так в следующем, не сейчас, так через 10 лет. В общем, пока я живой», — заявил музыкант.

Он добавил, что в такие периоды, как сейчас, когда мир переживает исторический перелом, появляются великие художники — будущие представители золотого фонда искусства.

Ранее Сукачев понадеялся на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы.