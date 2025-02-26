Константин Хабенский высказался об уехавших из России артистах

Известно, что в 2022 году актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул страну. В 2023-м Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Уточнялось, что причиной такого решения стали публичные заявления артиста, выступившего против СВО.