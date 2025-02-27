Все началось с церемонии «Золотого глобуса» — российский актер с облегчением выдыхает в момент, когда проигрывает конкуренту Кирану Калкину. Пользователи решили, что актер расслабился, понимая, что ему не придется произносить торжественную речь на английском (несовершенное владение иностранным языком — отдельный предмет шуток над Юрой). Его реакция моментально стала мемом для описания стрессовых ситуаций, разрешающихся в вашу пользу.