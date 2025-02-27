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Юбиляр, решала, директор завода: лучшие мемы с Юрой Борисовым

«Тот, кто хочет уважения, проявляет уважение»: собрали самые смешные мемы с Юрой Борисовым, где пользователи соцсетей приписали ему эту и другие «мудрости»

Номинант на премию «Оскар 2025» за фильм «Анора» Юра Борисов не только добился международного признания, но и стал персонажем народного творчества и героем мемов на родине. Собрали лучшие мемы с актером.

Вздох облегчения на «Золотом глобусе»

Все началось с церемонии «Золотого глобуса» — российский актер с облегчением выдыхает в момент, когда проигрывает конкуренту Кирану Калкину. Пользователи решили, что актер расслабился, понимая, что ему не придется произносить торжественную речь на английском (несовершенное владение иностранным языком — отдельный предмет шуток над Юрой). Его реакция моментально стала мемом для описания стрессовых ситуаций, разрешающихся в вашу пользу.

«Анорики» на торжественном ужине BAFTA

Но самым «мемоемким» оказался снимок, на котором Юра и Марк Эйдельштейн (актеров, к слову, пользователи соцсетей с нежностью прозвали «анориками») запечатлены на ужине престижной премии BAFTA. Зрители решили, что благодаря россиянам атмосфера вечеринки стала напоминать семейное застолье, где Юра смотрится как «добрый дядюшка» или «директор лесозаготовочного завода», и приписали ему ироничные «мудрые» фразочки с вайбом девяностых.

Борисов-решала, который может и вопросики по бизнесу обкатать, и к даме подкатить: 

Борисов поучает: 

Юра и «Оскар»

Пока российские звезды «Аноры» штормили красные дорожки мировых кинопремий и фестивалей, в сети разгорались дискуссии о том, достоин ли Юра «Оскара» (или «Оскар» — Юры), тренд поддержал и Никита Кологривый, разместив ироничный мем о самом себе и своих коллегах-конкурентах.

Накануне самого вручения заветной статуэтки слава Юры Борисова стала настолько народной, что популярные маркет-плейсы стали продавать сувениры с лицом актера — мемы с ним «переехали» на кружки и даже постельные принадлежности, а находчивые работники сферы услуг размещают в профиле совместные фото с артистом, надеясь на повышенный отклик клиентов.