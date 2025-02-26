Хабенский раскрыл, является ли благотворительность главным делом его жизни

В большом эксклюзивном интервью aif.ru художественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский ответил на вопрос, является ли благотворительность главным делом его жизни.
«Наверное, хотя… что такое главное, я видимо, не очень понимаю, — рассказал aif.ru Константин. — Есть то, что тебе интересно. И то, что ты уже не можешь бросить. Если бы в самом начале пути, скажем, через полгода после того, как занялся благотворительностью, я опустил руки, дело бы просто провалилось. Но спустя год фонд уже помог небольшому количеству детей. И бросать все это было не по понятиям, не по моему воспитанию. Знаете… Чем честнее мы работаем в театре и в кино, чем прозрачнее работа в фонде, тем лучше его результаты».
Первое время, когда фонд был только создан, актер сам ходил по больницам, смотрел на больных детей, в глаза их мамам. И на вопрос: «У вас железные нервы?» ответил так:
«Нервы не железные. Просто в тот момент никто за меня это не сделал бы. Но… Я никогда не предъявляю претензий тем, кто отказывается идти в больницу, в специальные боксы. Это действительно очень тяжело».
После этого Константин признал, что до сих пор у многих людей сильна канцерофобия: «С ней очень сложно. Пробиваемся маленькими шажочками. На историю про то, что рак — приговор, было положено много времени, средств — в виде фильмов, книг
Ранее Хабенский признался, что его связывает с Романом Костомаровым.