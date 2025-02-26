Константин Хабенский рассказал о своем райдере в кино

На вопрос, изменился ли его кинорайдер с тех пор, как он занял большой пост в театре, Константин ответил aif.ru категорично: «Никогда не менялся. Я не из тех, кто сначала заносит райдер, а потом — свои знания и умения. Потому что прихожу на площадку не есть, спать, а работать. Кофе, пепельница — вот и весь райдер».