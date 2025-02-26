Звезда «Гарри Поттера» назвал съемки во франшизе скучными

Тем не менее актер отметил, что не может сдержать слез, когда приводит племянников и крестников на экскурсию по студии, где снимали «Гарри Поттера». По словам Айзекса, иногда он встречает людей, жизнь которых изменилась благодаря истории о юном волшебнике: «Люди до сих пор читают книги и передают своим детям. Некоторые говорят, что эта история их спасла, и я в это верю».