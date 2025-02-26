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Звезда «Гарри Поттера» назвал съемки во франшизе скучными

Актер Джейсон Айзекс раскрыл, почему считает съемки во франшизе скучными
Джейсон Айзекс
Джейсон АйзексИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что съемки во франшизе были скучными. Об этом сообщает издание People.

«Ужасно в таком признаваться, но сниматься было не весело. Снимать фильмы с огромным количеством спецэффектов — это довольно скучно», — объяснил Айзекс.

Тем не менее актер отметил, что не может сдержать слез, когда приводит племянников и крестников на экскурсию по студии, где снимали «Гарри Поттера». По словам Айзекса, иногда он встречает людей, жизнь которых изменилась благодаря истории о юном волшебнике: «Люди до сих пор читают книги и передают своим детям. Некоторые говорят, что эта история их спасла, и я в это верю».

Ранее Айзекс заявил, что готов вернуться к съемкам в новых экранизациях книг о Гарри Поттере.