Марка Эйдельштейна назвали восходящей звездой Голливуда

«Это просто изменило мою жизнь. Я встретил огромное количество невероятно талантливых людей. Посетил легендарные премии, все это огромное достижение для 23-летнего меня. И спасибо моим коллегам Юре и Майки, которые помогают мне во всем», — поделился Марк.