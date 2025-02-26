Марка Эйдельштейна назвали восходящей звездой Голливуда

Российский актер Марк Эйдельштейн, ставший мировой знаменитостью после яркой роли в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», дал интервью Vogue. Разговор с юной звездой опубликован на сайте издания.
Журналисты назвали 23-летнего Марка «восходящей звездой Голливуда» и отметили, с каким задором и легкостью он выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей. В интервью звезда фильма «Сто лет тому вперед» поделился эмоциями от успеха его американского дебюта.
На недавней церемонии SAG Awards все три главных звезды «Аноры» выступили вместе на сцене перед вручением наград. Российские артисты Борисов и Эйдельштейн, по мнению западных журналистов, очаровали всех своей непосредственностью и открытостью.
Ранее Марк Эйдельштейн пришел на кинопремию в часах за $1,4 миллиона.