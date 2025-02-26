Катерина Шпица воссоединилась с бывшим мужем-каскадером ради сына

«А сегодня рано утром я сюрпризом умчалась на самолете в Казань и дальше в Зеленодольск, чтоб поздравить сына, который уехал на каникулы к бабушке, с днем рождения. Он думал, что мы с Русланом уехали в отпуск, а мы решили переиграть планы, сократить отдых и отложить отъезд. 13 лет! Через год — паспорт! Как стремительно пролетело время от 3660 г, 53 см до 50 кг 158 см. На фото мы втроем с папой Германа пытаемся не моргать на солнце. Такое же было, когда Герман родился! Красивая дата для вступления в юность 25.02.2025. Волшебная дата! Наш мальчик, будь счастлив», — написала артистка.