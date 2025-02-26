Катерина Шпица воссоединилась с бывшим мужем-каскадером ради сына

Актриса Катерина Шпица воссоединилась с бывшим мужем-каскадером в день рождения сына. Звезда опубликовала в соцсетях фото с именинником и его отцом Константином Адаевым.
«А сегодня рано утром я сюрпризом умчалась на самолете в Казань и дальше в Зеленодольск, чтоб поздравить сына, который уехал на каникулы к бабушке, с днем рождения. Он думал, что мы с Русланом уехали в отпуск, а мы решили переиграть планы, сократить отдых и отложить отъезд. 13 лет! Через год — паспорт! Как стремительно пролетело время от 3660 г, 53 см до 50 кг 158 см. На фото мы втроем с папой Германа пытаемся не моргать на солнце. Такое же было, когда Герман родился! Красивая дата для вступления в юность 25.02.2025. Волшебная дата! Наш мальчик, будь счастлив», — написала артистка.
Пара рассталась вскоре после рождения первенца. Когда ребенку было четыре месяца, актриса снималась в фильме «Поддубный». Звезда брала Германа на площадку и в перерывах кормила его грудью. Знаменитость признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.
24 февраля 2021 года звезда вновь вышла замуж, ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов. До свадьбы пара встречалась три года. Артистка отмечала в личном блоге, что супругу удалось найти контакт с ее сыном, хотя она переживала, как ребенок отнесется к появлению в его жизни нового человека. По словам знаменитости, Герман подружился с отчимом и часто обращается к нему за советом.
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