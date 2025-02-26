Южнокорейский режиссер Щин Ен-щик возглавит жюри фестиваля «Дух огня» в Югре

«Несмотря на все сложности международной обстановки, все эти три года мы избежали изоляции, а в этом году у нас даже есть рост, у нас больше заявок из-за границы, чем было. В результате [отбора] в конкурс попали Иран, Великобритания, Канада, Казахстан, Малайзия, Гонконг, США, Корея, Япония, Таиланд, Колумбия, Индия, Сингапур и Россия. Вот такое широкое представительство стран в международном конкурсе», — сказала она.