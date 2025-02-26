Южнокорейский режиссер Щин Ен-щик возглавит жюри фестиваля «Дух огня» в Югре

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международное жюри фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 5 по 9 марта 2025 года, возглавит режиссер из Республики Корея Щин Ен-щик. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.
«[Состав жюри] — это самый сложный вопрос, потому что большое международное жюри, мы все эти годы стараемся не терять уровень. Все наши члены жюри — это крупные кинематографисты. Председателем международного жюри стал известный южнокорейский режиссер Щин Ен-щик. У него много международных наград, внутри страны он известен каждому. Мы очень рады, что он приедет и возглавит наше международное жюри» , — сказала она.
В состав жюри международного конкурса также вошли режиссер из Казахстана Фархат Шарипов, российская актриса театра и кино Ирина Розанова, болгарский кинорежиссер и продюсер Магдалена Ралчева и мексиканский режиссер и продюсер Эпихменио Ибарра. «Все они откликнулись и охотно к нам едут», — добавила Зверева.
Зверева также рассказала и о составе жюри, которое будет оценивать российские кинокартины. Его председателем в этом году выступит кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Также в состав российского жюри вошли кинооператор Алишер Хамидходжаев, актриса театра и кино Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов.
Отдельный состав жюри также будет судить короткометражные киноленты. В 2025 году выбирать лучший короткий метр будут режиссер Игорь Волошин, актриса, режиссер и сценарист Надежда Михалкова и композитор Игорь Бабаев. Возглавит жюри короткометражных фильмов кинопродюсер Юлия Мишкинене.
«Я считаю, что у нас сильное жюри. Мы выбираем таких членов жюри, что неприлично было что-то им навязывать. Мы их выбрали, а дальше — что они решат, то решат», — подчеркнула Зверева.
Международные участники
Вице-президент фестиваля отметила, что в этом году заметно возросло число заявок зарубежных участников.
«Несмотря на все сложности международной обстановки, все эти три года мы избежали изоляции, а в этом году у нас даже есть рост, у нас больше заявок из-за границы, чем было. В результате [отбора] в конкурс попали Иран, Великобритания, Канада, Казахстан, Малайзия, Гонконг, США, Корея, Япония, Таиланд, Колумбия, Индия, Сингапур и Россия. Вот такое широкое представительство стран в международном конкурсе», — сказала она.
Зверева отметила, что в рамках конкурса среди короткометражных фильмов заявлены киноленты из Израиля, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Эстонии. Кроме того, по ее словам, в разных категориях фестиваля примут участие конкурсанты из Нигерии, Кении, Аргентины, Болгарии.
О кинофестивале
XXIII фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в этом году пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступит актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти. Ключевыми событиями деловой программы станут пленарная сессия «Отражая ценности: Новые визуальные коды национального кинематографа» и кинодиалог Россия — Китай. Также пройдут сессии, посвященные вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии.
В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры. ТАСС — стратегический информационный партнер фестиваля.