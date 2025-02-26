Гарик Сукачев надеется на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы

Певец Гарик Сукачев признался в беседе с aif.ru, что надеется на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова в 2025 году.
Знаменитость хочет, чтобы президент России Владимир Путин объявил Ефремову амнистию к 80-летию в Великой Отечественной войне. По словам артиста, на это очень сильно надеются он и его товарищи. Музыкант добавил, что ничего не знает про самочувствие Михаила на данный момент.
«Никто ничего не знает, нет никаких сведений. Я его видел давненько, ездил к нему, когда еще можно было. Мы сами все надеялись на условно-досрочное освобождение, но его до сих пор нет. Так что я в довольно странном состоянии нахожусь», — рассказал певец.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.
20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался.
Однако адвокат Юрий Падалко опроверг, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».
Ранее экс-адвокат Ефремова заявил о высоких шансах артиста на УДО.