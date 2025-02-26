Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гарик Сукачев надеется на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы

Певец заявил, что ничего не знает про самочувствие актера на данный момент
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Певец Гарик Сукачев признался в беседе с aif.ru, что надеется на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова в 2025 году.

Знаменитость хочет, чтобы президент России Владимир Путин объявил Ефремову амнистию к 80-летию в Великой Отечественной войне. По словам артиста, на это очень сильно надеются он и его товарищи. Музыкант добавил, что ничего не знает про самочувствие Михаила на данный момент.

«Никто ничего не знает, нет никаких сведений. Я его видел давненько, ездил к нему, когда еще можно было. Мы сами все надеялись на условно-досрочное освобождение, но его до сих пор нет. Так что я в довольно странном состоянии нахожусь», — рассказал певец.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался.

Однако адвокат Юрий Падалко опроверг, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

Ранее экс-адвокат Ефремова заявил о высоких шансах артиста на УДО.