Гарик Сукачев надеется на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы

«Никто ничего не знает, нет никаких сведений. Я его видел давненько, ездил к нему, когда еще можно было. Мы сами все надеялись на условно-досрочное освобождение, но его до сих пор нет. Так что я в довольно странном состоянии нахожусь», — рассказал певец.