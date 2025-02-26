Екатерина II Великая — одна из самых ярких исторических фигур. При ней развивались образование и искусство, но вместе с этим наступил расцвет и крепостничества. Границы Российской империи значительно расширились, но произошло массовое восстание казаков во главе с Емельяном Пугачевым. Императрица с недоверием относилась к техническому прогрессу, а про ее любовные похождения ходили легенды. Одним словом, такие личности всегда привлекали кинематографистов и зрителей. Разберемся, кто сумел воплотить Екатерину Великую достовернее всего.
Юлия Снигирь («Великая»)
В сериале Первого канала, посвященном истории восхождения на престол императрицы Екатерины, главную роль сыграла Юлия Снигирь. События первого сезона «Великой» охватили 20-летний период: зрителям показали приезд невесты наследника престола Петра Федоровича в Санкт-Петербург, первые политические шаги принцессы Ангальт-Цербстской, ее свадьбу и восхождение на престол в результате переворота.
Сама Снигирь признавалась, что для создания убедительного образа героини она изучала ее биографию. Кроме того, за короткий срок Юлии пришлось поправиться на 13 кг.
Марина Александрова («Екатерина»)
Российская актриса Марина Александрова оставалась в образе императрицы достаточно продолжительное время. Первый сезон исторической драмы «Екатерина» вышел в 2014 году на телеканале «Россия» и рассказывал он о приезде еще никому не известной Софии Фредерики в совершенно чужую ей страну.
Авторы проекта продолжили историю Екатерины, повествуя о значимых событиях во время ее правления, таких как война с Турцией, восстание Пугачева, разоблачение самозванки Таракановой и политическое противоборство со своим собственным сыном Павлом. Четвертый и финальный сезон под названием «Екатерина. Фавориты» вышел в 2023-м. В нем речь о фаворитах императрицы, в том числе князе Григории Потемкине и Александре Ланском.
Красочные съемки, великолепные виды, костюмы, декорации и музыкальное сопровождение не могли остаться без внимания зрителя. Публика отметила, что Александрова вписалась в образ, но не обошлось и без критических высказываний. Например, части аудитории не понравилось, что Екатерину представили как похотливую блудницу.
Елизавета Боярская («Великая. Золотой век»)
Ждать новостей о продолжении «Великой» пришлось целых 7 лет. За это время название изменилось на «Великая. Золотой век», поменялась общая концепция, как и большинство актеров каста. Теперь титульную роль исполняет Елизавета Боярская. На экраны телесериал вышел в начале 2024-го и получил смешанные отзывы. Многие критиковали игру Боярской, негодовали по поводу замены Снигирь, и возмущались обилию неточностей в сюжете.
Продюсер Рубен Дишдишян объяснял это тем, что создатели хотели сделать своеобразную перезагрузку проекта. Сюжет берет свое начало практически сразу после окончания «Великой». Получив в свои руки трон, молодой царице нужно его удержать, но это проблематично, ведь против нее зреет заговор, а впереди ждут война и восстание.
Анна Михалкова («Екатерина Великая»)
Фильм «Екатерина Великая» является продолжением картин «Петр I: Последний царь и первый император» и «Императрицы», совмещающих элементы документального и художественного кино. Правительницу играют сразу две актрисы: Ольга Лерман — молодую версию, Анна Михалкова — более зрелую. Причем, Лерман сыграла эту же роль в «Императрицах». Актрисами связь фильмов не ограничивается, потому что режиссер «Екатерины Великой» Морад Абдель-Фаттах был оператором в предыдущих проектах.
Историческая драма совмещает постановочные сцены и комментарии историков, дающих свои объяснения тем или иным событиям. Сериал критикуют за однобокую подачу материала, где ради создания хорошего образа умалчивается о многих неоднозначных поступках героев.
Хелен Миррен («Екатерина Великая»)
Среди иностранных актрис, воплотивший образ российской царицы, можно отметить Хелен Миррен. Она сыграла в британском мини-сериале «Екатерина Великая» совместного производства HBO и Sky. Миррен изобразила Екатерину в разные периоды ее жизни, от ранних лет правления до уже преклонного возраста.
Авторы не обходят стороной и романы императрицы, основное внимание уделяя связи с Григорием Потемкиным. Четырехсерийная драма пытается балансировать между исторической достоверностью и разнообразными домыслами. Можно долго спорить о том, сколько в сериале «клюквы», но сложно не признать, что Хелен очень органично смотрится в роли главы царственной особы. Что не удивительно, учитывая, что у актрисы уже был подобный опыт.
Эль Фаннинг («Великая»)
А это историческая комедийная драма вообще не претендует на хоть какую-то достоверность. Три сезона «Великой» от стримингового сервиса HuLu смогли показать Екатерину II с совершенно неожиданной стороны, что разгневало многих зрителей. Молодая актриса Эль Фаннинг наделила свою героиню дерзостью, граничащей с наглостью, а также смелостью, силой, и, главное, иронией.
На экране творится форменное безобразие, которое невозможно воспринимать серьезно. Гротескные персонажи, которые совершают абсурдные поступки, безудержные пьянки, откровенные оргии, и все это на фоне красивейших дворцов и соответствующего антуража.