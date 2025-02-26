Авторы не обходят стороной и романы императрицы, основное внимание уделяя связи с Григорием Потемкиным. Четырехсерийная драма пытается балансировать между исторической достоверностью и разнообразными домыслами. Можно долго спорить о том, сколько в сериале «клюквы», но сложно не признать, что Хелен очень органично смотрится в роли главы царственной особы. Что не удивительно, учитывая, что у актрисы уже был подобный опыт.