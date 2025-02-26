Джон Литгоу исполнит роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер Джон Литгоу был утвержден на роль Альбуса Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру», который создает HBO, сообщает ScreenRant.
Хотя Литгоу не поделился подробностями о своем персонаже, он отметил, что решение принять участие в проекте было непростым из-за его текущих обязательств в карьере.
«Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал “да”», — цитирует издание слова актера.
В Сети также появился предполагаемый список актеров, которые могут сыграть в сериале. В числе кандидатов на роль Дамблдора был Марк Стронг, а Минерву Макгонагалл может сыграть Шэрон Хорган.