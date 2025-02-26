Александра Бортич в личном блоге опубликовала серию фотографий, которые были сделаны за последние несколько месяцев. На некоторых снимках 30-летняя актриса была запечатлена со своим четырехлетним сыном Александром.
Так, звезда фильма «Я худею» позировала с наследником возле елки, гладила собаку, обнимала сына, примерив образ из 90-х. Также она показала, как мальчик спит, укутавшись в плед, с мягкой игрушкой и сидит на пляже в костюме динозавра.
«Накопилась пленка. Ноябрь, декабрь, чуть-чуть январь. Экспедиция, выходные, друзья и Санек. Любовь и нежность», — написала Бортич.
Напомним, Александра Бортич родила сына во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023 году они расстались, но актриса говорила, что сохранила дружеские отношения с экс-супругом.
В одном из недавних интервью звезда комедии «Танцуй, селедка!» признавалась, что у сына есть артистические наклонности. Но она бы не хотела, чтобы ребенок шел по ее стопам. Впрочем, препятствовать его выбору актриса не будет.
Ранее Александра Бортич показала фигуру в купальнике и лосинах в стиле 90-х.