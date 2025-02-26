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Звезды сериала «Секретные материалы» воссоединились на кинопремии

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон вышли вместе на сцену на премии Гильдии киноактеров США

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон воссоединились на 31-ой церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards 2025). Это был их первый совместный выход спустя семь лет после того, как завершился сериал «Секретные материалы».

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон
Дэвид Духовны и Джиллиан АндерсонИсточник: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Актеры вышли на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший драматический сериал». Награду в этой категории получил многосерийный фильм «Сегун».

«Рад тебя видеть, Джиллиан, ты выглядишь…» — обратился Духовны к партнерше, выйдя на сцену.

«Моложе, чем ты видела меня в последний раз, когда мы снимали 218 серию?» — продолжила Андерсон.

Коллега согласился с ней. Публика оценила шутки звезд, чему они были очень рады.

«У нас все еще есть химия. Вот это да! Мы так хорошо справились, мы так хорошо это сделали», — заметила актриса.

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале «Секретные материалы»
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале «Секретные материалы»

Напомним, Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снимались в сериале «Секретные материалы» с 1993 по 2018 годы. Они сыграли агентов ФБР Фокса Малдера (Духовны) и Дану Скалли (Андерсон), которые часто сталкивались с паранормальными явлениями во время расследований различных преступлений.

Известно, что актеры не особо ладили во время съемок. Они общались только на площадке.

«Мы долго работали над сериалом и даже не общались друг с другом за кадром. Было много напряжения. Но, видимо, это не мешало работе, потому что мы оба, наверное, сумасшедшие. Мы могли бы просто выйти и сделать то, что нам нужно», — говорил Духовны в подкасте «Лучше потерпеть неудачу» в 2024 году.

Андерсон тогда подтвердила его слова и отметила, что в кадре они могли показывать разные чувства и даже демонстрировать влечение и интерес друг к другу, а вот вне работы не общались неделями.