«Мы долго работали над сериалом и даже не общались друг с другом за кадром. Было много напряжения. Но, видимо, это не мешало работе, потому что мы оба, наверное, сумасшедшие. Мы могли бы просто выйти и сделать то, что нам нужно», — говорил Духовны в подкасте «Лучше потерпеть неудачу» в 2024 году.