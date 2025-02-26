Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон воссоединились на 31-ой церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards 2025). Это был их первый совместный выход спустя семь лет после того, как завершился сериал «Секретные материалы».
Актеры вышли на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший драматический сериал». Награду в этой категории получил многосерийный фильм «Сегун».
«Рад тебя видеть, Джиллиан, ты выглядишь…» — обратился Духовны к партнерше, выйдя на сцену.
«Моложе, чем ты видела меня в последний раз, когда мы снимали 218 серию?» — продолжила Андерсон.
Коллега согласился с ней. Публика оценила шутки звезд, чему они были очень рады.
«У нас все еще есть химия. Вот это да! Мы так хорошо справились, мы так хорошо это сделали», — заметила актриса.
Напомним, Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снимались в сериале «Секретные материалы» с 1993 по 2018 годы. Они сыграли агентов ФБР Фокса Малдера (Духовны) и Дану Скалли (Андерсон), которые часто сталкивались с паранормальными явлениями во время расследований различных преступлений.
Известно, что актеры не особо ладили во время съемок. Они общались только на площадке.
«Мы долго работали над сериалом и даже не общались друг с другом за кадром. Было много напряжения. Но, видимо, это не мешало работе, потому что мы оба, наверное, сумасшедшие. Мы могли бы просто выйти и сделать то, что нам нужно», — говорил Духовны в подкасте «Лучше потерпеть неудачу» в 2024 году.
Андерсон тогда подтвердила его слова и отметила, что в кадре они могли показывать разные чувства и даже демонстрировать влечение и интерес друг к другу, а вот вне работы не общались неделями.