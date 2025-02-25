Режиссер Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом

Сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал фильм Шона Бэйкера «Анора», но отметил, что российский актер Юра Борисов — талантливый парень и хороший человек.
«Фильм, который я первый раз в жизни видел, лауреат Каннского фестиваля, в котором Юра Борисов играет. Такая огромная роль талантливого человека в картине, которая не значит ничего», — сказал Кустурица в ходе пресс-конференции в Москве.
Он назвал «Анору» плохим фильмом, в котором нет морали. Для самого Кустурицы, самое главное в кино — социально-релевантная тема.
Кроме того, режиссер пригласил Борисова сниматься в свой новый фильм «Как я не снял “Преступление и наказание”».
«Пригласил Юрия, так как я думаю, это категория артиста, который… у него не надо ни с чем работать, когда он перед камерой. Такая природная конституция, эмиссия, эманация, все без тяжелой работы», — рассказал Кустурица.