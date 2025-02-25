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Киану Ривз раскрыл секрет гармоничных отношений с возлюбленной

Актер счастлив с художницей Александрой Грант уже шесть лет
Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз признается, что очень счастлив в союзе с художницей Александрой Грант. 60-летний актер рассказал, как им удалось построить такие гармоничные отношения.

«Главное, это совместное времяпровождение. Делиться, общаться, ну, знаете, поддерживать друг друга», — отметил звезда франшизы «Матрица» в беседе с Eonline.

Кроме того, Ривз рад, что его поклонники приняли Грант и искренне радуются его счастью.

«Главное, что люди рады за нас», — заключил актер.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году. Однако романтические отношения у них начались только спустя десять лет. В ноябре 2019-го знаменитости впервые вышли вместе в свет — пара появилась на красной дорожке на гала-вечере LACMA Art + Film Gala, организованном Gucci.

В конце 1990-х Киану Ривз встречался с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году у пары родилась дочь Ава, но девочка появилась на свет уже мертвой. Спустя полтора года из жизни ушла и Сайм — она попала в автокатастрофу. Долгие годы голливудский актер был один и не рассказывал ничего о своей личной жизни.

Ранее Киану Ривз и Александра Грант появились на премьере фильма «Соник 3 в кино». Актер сыграл в картине Шэдоу, соперника Соника.