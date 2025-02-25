В драмеди 2022 года Елена Подкаминская сыграла преподавателя танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать правилам. Работа давно заменила Еве личную жизнь: она не замужем и не обременена детьми, а значит, может работать сверхурочно, подменяя очередную беременную коллегу. Однажды героиня узнает, что ее экс-возлюбленный женился и стал отцом, и решает, что ей тоже пора менять свою жизнь.