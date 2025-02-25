13 февраля на онлайн-платформах вышел сериал «Танго на осколках», в котором Юлия Снигирь пытается найти связь с умершим мужем посредством танца. Героиня не только постигает азы движений, но и учится жить по-новому. В каких еще сериалах персонажи выражают свои чувства с помощью Терпсихоры, читайте в статье.
1. «Черная весна»
Сериал про дуэль в XXI веке начинается с танца капоэйра в исполнении Егора Меленина (Мела). Выразительная, феминная пластика героя сериала «Черная весна» подчеркивает его инаковость на фоне остальных персонажей и маленького приморского города, в котором он живет со своей семьей. Само положение персонажа Глеба Калюжного, надо всеми, придает ему сходство с романтическим, даже байроническим юношей, напоминающим зрителям картину «Странник над морем тумана» немецкого художника Каспара Давида Фридриха.
2. «Содержанки»
Тот, кто смотрел этот сериал о страстях и пороках светского общества, ни за что не сможет забыть эффектный, даже призывный танец главной героини в исполнении Дарьи Мороз. Следовательница Елена Широкова расследует убийство молодой светской львицы Марины Левкоевой и переживает кризис в отношениях с мужем и сыном. В рамках расследования она попадает на раут, где знакомится с девелопером Глебом Ольховским. Танец одинокой хищницы не остается незамеченным, и между Глебом и Леной завязываются отношения.
Во втором сезоне «Содержанок» у Мороз не менее запоминающееся танго — на этот раз с персонажем Юрия Чурсина. Филипп — заезжий гость, прошлое которого ведет к разгадке многих тайн. Разгореться страсти между героями не суждено, Филиппа убивают.
3. «Ева, рожай!»
В драмеди 2022 года Елена Подкаминская сыграла преподавателя танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать правилам. Работа давно заменила Еве личную жизнь: она не замужем и не обременена детьми, а значит, может работать сверхурочно, подменяя очередную беременную коллегу. Однажды героиня узнает, что ее экс-возлюбленный женился и стал отцом, и решает, что ей тоже пора менять свою жизнь.
Для роли в «Ева, рожай!» Елена Подкаминская брала уроки хореографии и даже занималась pole-dance. По подсчетам актрисы, за время подготовки и самих съемок она провела на паркете более ста часов. Но это того стоило: в кадре звезда демонстрирует пластику, гибкость и стройную фигуру.
4. «Кровавая барыня»
Сериал рассказывает о жестокой помещице Дарье Салтыковой, чье прозвище стало именем нарицательным и обросло мифами. Одно из центральных событий — бал, на котором «Кровавая барыня» в исполнении Юлии Снигирь знакомится с родственником мужа и видным красавцем Сергеем Салтыковым.
Танец молодой барыни наполнен трепетной надеждой, желанием реализовать чувство любви. Контраст внешности героев визуализирует конфликт белого и черного, мужского и женского, добра и зла. К сожалению, эти прекрасные движения не смогли привести к чему-то большему, что и довершило превращение Дарьи Салтыковой в Салтычиху.
5. «Актрисы»
Драматический сериал о нелегкой актерской профессии сделал танец в конце каждой серии своей фишкой. Благодаря этому приему, новеллы соединяются в единое полотно экранного повествования. Танец в «Актрисах» приобретает значение своеобразного пуанта — неожиданного элемента в развязке мини-повествования. Интересно, что все сложные хореографические элементы выполнены артистами самостоятельно, без помощи дублеров.
Одним из самых полюбившихся зрителям номеров стала постановка с героем Сергея Гилева Степаном, личность которого расщепляется под воздействием алкоголя — к нему в буквальном смысле приходит белочка, и пара устраивает безмерное веселье.
6. «Танго на осколках»
Еще одна драматическая история с Юлией Снигирь в главной роли. Чтобы убедительно сыграть в сериале «Танго на осколках», актрисе пришлось брать уроки у чемпионки мира Сагдианы Хамзиной. Танго становится метафорой двойной жизни ее погибшего мужа Ивана: он тайно посещал милонгу и встречался с любовницей.
Глядя на постеры со Снигирь и Денисом Шведовым, вспоминается культовый фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Иммерсивная атмосфера неразрешимых тайн и загадок вкупе с ритуальной составляющей придает колорит обоим проектам.