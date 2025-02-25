Кустурица объяснил, почему решил поработать с Юрой Борисовым

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что решил поработать с Юрой Борисовым из-за его профессионализма. Его слова передает NEWS.ru.
Кустурица считает, что с Борисовым легко работать из-за его «природной конституции». По его мнению, артист легко включается в работу, поэтому съемки проходят без трудностей. Режиссер назвал актера хорошим парнем.
«У него не надо работать ничему, когда он перед камерой», — отметил режиссер.
Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял “Преступление и наказание”». Актер должен сыграть самого режиссера.
23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).