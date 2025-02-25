Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кустурица объяснил, почему решил поработать с Юрой Борисовым

Сербский режиссер назвал Борисова хорошим парнем
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что решил поработать с Юрой Борисовым из-за его профессионализма. Его слова передает NEWS.ru.

Кустурица считает, что с Борисовым легко работать из-за его «природной конституции». По его мнению, артист легко включается в работу, поэтому съемки проходят без трудностей. Режиссер назвал актера хорошим парнем.

«У него не надо работать ничему, когда он перед камерой», — отметил режиссер.

Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял “Преступление и наказание”». Актер должен сыграть самого режиссера.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).