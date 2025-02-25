Союз кинематографистов России может исключить Жерара Депардье за долги

По данным агентства, в газете приведены постановления 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из документов представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.