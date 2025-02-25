Кустурица надеется получить гражданство РФ в скором времени

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, все будет», — сказал режиссер, отвечая на вопрос о сроках получения российского гражданства.