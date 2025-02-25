Звезда «Вампиров средней полосы» захотел стать режиссером

Актер Глеб Калюжный рассказал в беседе с ТАСС, что обучается на режиссера.
Звезда также развивается в актерском мастерстве, несмотря на отсутствие профессионального образования. Знаменитость изучает литературу про актерские техники и различные подходы. Артист уверил в необходимости практики своего навыка — как в кадре, так и за ним.
«Я продолжаю постоянно учиться. У партнеров по съемочной площадке, у членов съемочной группы, у себя самого или просто прохожих. Безусловно, огромный вклад внесли старшие наставники и коллеги по кадру. Но и у молодых ребят тоже есть чему поучиться! Сейчас очень много талантливых и техничных молодых актеров», — поделился актер.
Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «Красные браслеты». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».