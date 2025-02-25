МИД и Минкультуры работают над созданием условий для показа кино РФ за рубежом

«У нас появился такой самоизобретенный нами термин — кинодипломатия. Мы активно взаимодействуем с министерством культуры. Мы развиваем кинодипломатию, работаем вместе и под руководством Минкультуры и помогаем Минкультуры, Роскино, Фонду поддержки кино в создании инфраструктурных, правовых и прочих условий для демонстрации отечественного кино за рубежом, для показа фильмов и в наших зарубежных представительствах для той аудитории, которая ходит в эти представительства, для показа на национальных площадках в тех или иных странах. Эта работа активно развивается, мы очень рады, что мы принимаем в этом участие», — сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».