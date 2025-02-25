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МИД и Минкультуры работают над созданием условий для показа кино РФ за рубежом

По словам директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова, XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» является примером культурной дипломатии
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и Минкультуры России работают вместе над созданием инфраструктурных и правовых условий для демонстрации отечественного кино за рубежом. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

«У нас появился такой самоизобретенный нами термин — кинодипломатия. Мы активно взаимодействуем с министерством культуры. Мы развиваем кинодипломатию, работаем вместе и под руководством Минкультуры и помогаем Минкультуры, Роскино, Фонду поддержки кино в создании инфраструктурных, правовых и прочих условий для демонстрации отечественного кино за рубежом, для показа фильмов и в наших зарубежных представительствах для той аудитории, которая ходит в эти представительства, для показа на национальных площадках в тех или иных странах. Эта работа активно развивается, мы очень рады, что мы принимаем в этом участие», — сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

По словам Алимова, этот фестиваль является примером культурной дипломатии.

«Мы поддерживали и будем поддерживать [фестиваль], диалог этот нужен не зависимо от геополитики. Фестиваль работал и в более приемлемой геополитике, но в культурно-гуманитарной дипломатии мы не оглядываемся на геополитику. Наоборот, это то, что существует вне зависимости от геополитики», — добавил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ.