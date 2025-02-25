Уехавшая из России дочь Машкова обратилась к русскому народу

«Родные и близкие, я очень сильно вас люблю, ничто не изменит этого. Надеюсь, и вы продолжаете меня любить. Ничто не изменит того, что я русская. И я всегда буду этим гордиться. Мое сердце навсегда с моим русским народом», — заявила Машкова.