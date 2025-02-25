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Кустурица подтвердил ТАСС участие Юры Борисова в съемках своего нового фильма

О планах создать киноленту «Как я не снял “Преступление и наказание”» сербский режиссер сообщал еще в 2011 году
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский актер и номинант на кинопремию «Оскар» за лучшую роль второго плана Юра Борисов примет участие в съемках автобиографического фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы «Как я не снял “Преступление и наказание”». Борисов исполнит роль самого Кустурицы, сообщил в беседе с ТАСС режиссер.

«Да, мы с ним (с Борисовым — прим. ТАСС) уже договорились. Он сыграет меня», — сказал собеседник агентства.

О планах создать киноленту «Как я не снял “Преступление и наказание”» Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность. Он добавил, что в качестве альтернативы названию фильма рассматривает «Мой дорогой Федор».

Кустурица также подтвердил ТАСС, что принял решение остановиться на первом варианте названия киноленты. «Да, фильм будет называться “Как я не снял “Преступление и наказание””», — заключил он.