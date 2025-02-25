Кустурица подтвердил ТАСС участие Юры Борисова в съемках своего нового фильма

О планах создать киноленту «Как я не снял “Преступление и наказание”» Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность. Он добавил, что в качестве альтернативы названию фильма рассматривает «Мой дорогой Федор».